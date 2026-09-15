Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
металл
Количество USB выходов
11
Количество USB-A
4
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614423
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станция
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
металл
Количество USB выходов
11
Количество USB-A
4
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
750
Описание товара Док-станция UGREEN CM555 (90325) Grey
Эта уникальная док станция позволит невероятно расширить возможности вашего домашнего или офисного пространства! Подключив ее к вашему компьютеру под управлением Windows или macOS, вы получаете дополнительно 12 различных портов на все случаи жизни
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Док-станция
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
металл
Количество USB выходов
11
Количество USB-A
4
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
100
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Страна производитель
Китай
Эта уникальная док станция позволит невероятно расширить возможности вашего домашнего или офисного пространства! Подключив ее к вашему компьютеру под управлением Windows или macOS, вы получаете дополнительно 12 различных портов на все случаи жизни
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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