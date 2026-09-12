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Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1)

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Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 1
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 2
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 3
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 4
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 5
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 6
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 7
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 8
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 9
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 10
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 11
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 12
Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 1
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 2
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 3
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 4
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 5
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 6
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 7
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 8
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 9
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 10
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 11
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 12
  • Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655887
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x458
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х30
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1)

Корпус DEEPCOOL CH560 DIGITAL устанавливается на устойчивые ножки. Он выполнен в формате Mid-Tower и оснащен продвинутой системой охлаждения. Она представлена вентиляторами диаметром 120 мм и 140 мм с яркой ARGB-подсветкой. Работая, они светятся яркими цветами, что создает особую игровую атмосферу. Все стороны корпуса хорошо продуваются, что обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Боковая панель корпуса выполнена из сетки и закаленного стекла для абсолютного обзора внутренних компонентов. На одной плоскости с разъемами на верхней стороне корпуса DEEPCOOL CH560 DIGITAL размещен дисплей. Он отображает температуру графического и центрального процессора. Корпус совместим с платами стандарта E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. На панели выполнены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C в пределах досягаемости для комфортной работы. Внутри корпуса встроен кронштейн, поддерживающий графический процессор.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x458
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CH560 DIGITAL устанавливается на устойчивые ножки. Он выполнен в формате Mid-Tower и оснащен продвинутой системой охлаждения. Она представлена вентиляторами диаметром 120 мм и 140 мм с яркой ARGB-подсветкой. Работая, они светятся яркими цветами, что создает особую игровую атмосферу. Все стороны корпуса хорошо продуваются, что обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Боковая панель корпуса выполнена из сетки и закаленного стекла для абсолютного обзора внутренних компонентов. На одной плоскости с разъемами на верхней стороне корпуса DEEPCOOL CH560 DIGITAL размещен дисплей. Он отображает температуру графического и центрального процессора. Корпус совместим с платами стандарта E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. На панели выполнены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C в пределах досягаемости для комфортной работы. Внутри корпуса встроен кронштейн, поддерживающий графический процессор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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