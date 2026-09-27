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Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS)

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Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625834
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
184x410x400
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х26
Вес, кг.
4.8

Описание товара Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS)

Корпус ExeGate CP-604 из стали черного цвета имеет классический внешний вид, благодаря чему подходит и для офиса, и для дома. Стандартный размер корпуса позволяет размещать в нем блок питания формата ATX, длиной 230 мм. Для видеокарты отведен отсек такого же размера, но при снятии лицевой панели можно размещать видеокарту до 320 мм. Есть место для установки тыловых вентиляторов диаметром 80 или 92 мм, а также 120-мм боковых. Это позволит охлаждать компоненты ПК и обеспечивать их стабильную работу. Боковые панели корпуса ExeGate CP-604 фиксируются на винтах с накатной головкой, что обеспечивает безынструментальный доступ к внутренностям компьютера. Чтобы модифицировать ПК и увеличить его функциональность, в корпусе предусмотрены слоты расширения. Есть отсеки для жестких дисков и накопителей SSD. Дополнительно имеется слот под DVD-привод. На фронтальной панели расположена кнопка включения/выключения, разъемы USB Type-A и 3.5 мм jack, что позволит легко подключать к ПК внешние устройства.



Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
184x410x400
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate CP-604 из стали черного цвета имеет классический внешний вид, благодаря чему подходит и для офиса, и для дома. Стандартный размер корпуса позволяет размещать в нем блок питания формата ATX, длиной 230 мм. Для видеокарты отведен отсек такого же размера, но при снятии лицевой панели можно размещать видеокарту до 320 мм. Есть место для установки тыловых вентиляторов диаметром 80 или 92 мм, а также 120-мм боковых. Это позволит охлаждать компоненты ПК и обеспечивать их стабильную работу. Боковые панели корпуса ExeGate CP-604 фиксируются на винтах с накатной головкой, что обеспечивает безынструментальный доступ к внутренностям компьютера. Чтобы модифицировать ПК и увеличить его функциональность, в корпусе предусмотрены слоты расширения. Есть отсеки для жестких дисков и накопителей SSD. Дополнительно имеется слот под DVD-привод. На фронтальной панели расположена кнопка включения/выключения, разъемы USB Type-A и 3.5 мм jack, что позволит легко подключать к ПК внешние устройства.


Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее
Самовывоз
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Отзывы


Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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