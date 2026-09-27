Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Miditower CP-604 Black (EX280385RUS)
Корпус ExeGate CP-604 из стали черного цвета имеет классический внешний вид, благодаря чему подходит и для офиса, и для дома. Стандартный размер корпуса позволяет размещать в нем блок питания формата ATX, длиной 230 мм. Для видеокарты отведен отсек такого же размера, но при снятии лицевой панели можно размещать видеокарту до 320 мм. Есть место для установки тыловых вентиляторов диаметром 80 или 92 мм, а также 120-мм боковых. Это позволит охлаждать компоненты ПК и обеспечивать их стабильную работу. Боковые панели корпуса ExeGate CP-604 фиксируются на винтах с накатной головкой, что обеспечивает безынструментальный доступ к внутренностям компьютера. Чтобы модифицировать ПК и увеличить его функциональность, в корпусе предусмотрены слоты расширения. Есть отсеки для жестких дисков и накопителей SSD. Дополнительно имеется слот под DVD-привод. На фронтальной панели расположена кнопка включения/выключения, разъемы USB Type-A и 3.5 мм jack, что позволит легко подключать к ПК внешние устройства.
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