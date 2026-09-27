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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS)

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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625860
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Габариты (ШxВxГ), мм
170x365x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
244
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 или 1 x 80 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
2.66

Описание товара Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS)

Серия корпусов mEVO для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807 черный (EX292981RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Габариты (ШxВxГ), мм
170x365x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
244
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 или 1 x 80 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов mEVO для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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