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Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B)

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Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 1
Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 2
Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 3
Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 4
Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 1
  • Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 2
  • Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 3
  • Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 4
  • Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675140
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x300
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
256
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 1.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B)

Корпус Formula Air Mesh G1 представляет собой компактный черный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX. Он поставляется без блока питания и оснащен одним 80-мм вентилятором. На передней панели корпуса расположены два порта USB 1.0 и аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус обеспечивает базовую функциональность для сборки компактного компьютера, предлагая необходимые возможности подключения и вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Mesh G1 черный (AIR MESH G1 B)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x300
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
256
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 1.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Air Mesh G1 представляет собой компактный черный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX. Он поставляется без блока питания и оснащен одним 80-мм вентилятором. На передней панели корпуса расположены два порта USB 1.0 и аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус обеспечивает базовую функциональность для сборки компактного компьютера, предлагая необходимые возможности подключения и вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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