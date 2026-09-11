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Карта памяти microSD Delkin 128GB BLACK UHS-I microSD c SD адаптером купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSD Delkin 128GB BLACK UHS-I microSD c SD адаптером

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Карта памяти microSD Delkin 128GB BLACK UHS-I microSD c SD адаптером
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654086
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Характеристики

Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти microSD Delkin 128GB BLACK UHS-I microSD c SD адаптером

Карта памяти 128 ГБ BLACK UHS-I microSDXC от Delkin Devices , сочетающая промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеет емкость 128 ГБ и оптимизирована для экшн-камер и дронов. Он хорошо подходит для фотосъемки в формате RAW и JPEG, включая цейтраферные фотографии высокого разрешения, HDR-фотографии и непрерывную серийную съемку. Вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 90 МБ/с и максимальной скорости записи до 90 МБ/с. Благодаря классу скорости V30 минимальная скорость записи гарантированно не упадет ниже 30 МБ/с. Чтобы облегчить использование карт практически в любой среде, а также обеспечить безопасность вашего контента, компания Delkin создала серию BLACK с прочной конструкцией, которая устойчива к воздействию рентгеновских лучей, воды и ударов, а также к экстремальным температурам от -13 до 185°.В этой карте памяти используются встроенные функции исправления ошибок и выравнивания износа, которые помогают обеспечить целостность данных и длительный срок службы.

Отзывы о товаре Карта памяти microSD Delkin 128GB BLACK UHS-I microSD c SD адаптером




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Характеристики
Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти 128 ГБ BLACK UHS-I microSDXC от Delkin Devices , сочетающая промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеет емкость 128 ГБ и оптимизирована для экшн-камер и дронов. Он хорошо подходит для фотосъемки в формате RAW и JPEG, включая цейтраферные фотографии высокого разрешения, HDR-фотографии и непрерывную серийную съемку. Вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 90 МБ/с и максимальной скорости записи до 90 МБ/с. Благодаря классу скорости V30 минимальная скорость записи гарантированно не упадет ниже 30 МБ/с. Чтобы облегчить использование карт практически в любой среде, а также обеспечить безопасность вашего контента, компания Delkin создала серию BLACK с прочной конструкцией, которая устойчива к воздействию рентгеновских лучей, воды и ударов, а также к экстремальным температурам от -13 до 185°.В этой карте памяти используются встроенные функции исправления ошибок и выравнивания износа, которые помогают обеспечить целостность данных и длительный срок службы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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