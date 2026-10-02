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Монитор MSI 27" G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 27" G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270)

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Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 11
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 12
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 13
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 14
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 15
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 16
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 17
Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 11
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 12
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 13
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 14
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 15
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 16
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 17
  • Монитор MSI 27&quot; G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653700
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
82х50х14
Вес, кг.
8.55

Описание товара Монитор MSI 27" G274QPF E2 Black (9S6-3CC29H-270)

Сделайте свою победу зримой на экране игрового монитора MSI G274QPF E2. Обладая матрицей Rapid IPS с разрешением 2560x1440 пикселей, низким временем отклика 1мс(GtG) и высокой частотой обновления (180Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые современные технологии, включая адаптивную синхронизацию Adaptive-sync, модель MSI G274QPF E2 будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр. Данный монитор выполнен на базе Rapid IPS панели, чье среднее время отклика при переключении между полутонами (GtG) составляет всего 1мс. На таком экране не будут видны визуальные артефакты в виде смазывания движущихся объектов. Четкое изображение – ключ к победе в соревновательной игре. Разрешение данного монитора составляет 2560х1440 пикселей (WQHD). Увеличенное по сравнению с FHD-дисплеями экранное пространство позволит увидеть больше в каждом кадре, что может оказаться серьезным преимуществом над оппонентами в компьютерных играх. Игровые мониторы MSI способны отображать больше оттенков, чем обычные. Точная цветопередача означает реалистичное изображение, что способствует еще большему погружению в игру. Игровые мониторы MSI поддерживают технологию расширенного динамического диапазона HDR, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на экране. Чтобы повысить качество изображения в динамичных компьютерных играх, в игровых мониторах MSI используется технология Adaptive Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, тем самым устраняя визуальные артефакты вроде «разрыва кадра». С этим монитором можно будет насладиться игрой в том виде, в каком ее задумывали разработчики – с максимальным качеством изображения.

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Описание
Сделайте свою победу зримой на экране игрового монитора MSI G274QPF E2. Обладая матрицей Rapid IPS с разрешением 2560x1440 пикселей, низким временем отклика 1мс(GtG) и высокой частотой обновления (180Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые современные технологии, включая адаптивную синхронизацию Adaptive-sync, модель MSI G274QPF E2 будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр. Данный монитор выполнен на базе Rapid IPS панели, чье среднее время отклика при переключении между полутонами (GtG) составляет всего 1мс. На таком экране не будут видны визуальные артефакты в виде смазывания движущихся объектов. Четкое изображение – ключ к победе в соревновательной игре. Разрешение данного монитора составляет 2560х1440 пикселей (WQHD). Увеличенное по сравнению с FHD-дисплеями экранное пространство позволит увидеть больше в каждом кадре, что может оказаться серьезным преимуществом над оппонентами в компьютерных играх. Игровые мониторы MSI способны отображать больше оттенков, чем обычные. Точная цветопередача означает реалистичное изображение, что способствует еще большему погружению в игру. Игровые мониторы MSI поддерживают технологию расширенного динамического диапазона HDR, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на экране. Чтобы повысить качество изображения в динамичных компьютерных играх, в игровых мониторах MSI используется технология Adaptive Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, тем самым устраняя визуальные артефакты вроде «разрыва кадра». С этим монитором можно будет насладиться игрой в том виде, в каком ее задумывали разработчики – с максимальным качеством изображения.
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Отзывы


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