Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
True Color Pro, защита медиаконтента HDCP, режим чтения Reader Mode, повышение качества изображения Super Resolution+, стабилизатор черного цвета
Комплектация
монитор, кабель питания, адаптер питания, кабель HDMI, держатель кабелей, кабель USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
71х48х25
Вес, кг.
6.6
Описание товара Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный
Повысьте производительность труда с помощью инноваций в области эргономики рабочего места. Благодаря sRGB 99% и VESA DisplayHDR400 LG LG UltraFine Ergo обеспечивает исключительное качество изображения. 27-дюймовый IPS-дисплей 4K обеспечивает удобство просмотра за счет уменьшения смещения цветов с разных точек обзора. Повышенная гибкость эргономичной подставки предлагает расширенную эргономичную регулировку выдвижения, втягивания, поворота, изменения высоты и наклона, а также обеспечивает идеальное положение экрана для более удобного и устойчивого взаимодействия с пользователем.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
True Color Pro, защита медиаконтента HDCP, режим чтения Reader Mode, повышение качества изображения Super Resolution+, стабилизатор черного цвета
Комплектация
монитор, кабель питания, адаптер питания, кабель HDMI, держатель кабелей, кабель USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Повысьте производительность труда с помощью инноваций в области эргономики рабочего места. Благодаря sRGB 99% и VESA DisplayHDR400 LG LG UltraFine Ergo обеспечивает исключительное качество изображения. 27-дюймовый IPS-дисплей 4K обеспечивает удобство просмотра за счет уменьшения смещения цветов с разных точек обзора. Повышенная гибкость эргономичной подставки предлагает расширенную эргономичную регулировку выдвижения, втягивания, поворота, изменения высоты и наклона, а также обеспечивает идеальное положение экрана для более удобного и устойчивого взаимодействия с пользователем.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
Отличный моник. Цвета и яркость на 5+
Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный моник. Цвета и яркость на 5+