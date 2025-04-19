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Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный

1 Отзывы
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Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 1
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 2
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 3
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 4
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 5
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 6
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 7
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 8
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 9
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 10
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 11
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 12
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 13
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 14
Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 1
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 2
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 3
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 4
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 5
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 6
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 7
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 8
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 9
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 10
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 11
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 12
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 13
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 14
  • Монитор LG 27&quot; UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491928
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
True Color Pro, защита медиаконтента HDCP, режим чтения Reader Mode, повышение качества изображения Super Resolution+, стабилизатор черного цвета
Комплектация
монитор, кабель питания, адаптер питания, кабель HDMI, держатель кабелей, кабель USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
71х48х25
Вес, кг.
6.6

Описание товара Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный

Повысьте производительность труда с помощью инноваций в области эргономики рабочего места. Благодаря sRGB 99% и VESA DisplayHDR400 LG LG UltraFine Ergo обеспечивает исключительное качество изображения. 27-дюймовый IPS-дисплей 4K обеспечивает удобство просмотра за счет уменьшения смещения цветов с разных точек обзора. Повышенная гибкость эргономичной подставки предлагает расширенную эргономичную регулировку выдвижения, втягивания, поворота, изменения высоты и наклона, а также обеспечивает идеальное положение экрана для более удобного и устойчивого взаимодействия с пользователем.

Отзывы о товаре Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Рома Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный моник. Цвета и яркость на 5+



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Особенности
True Color Pro, защита медиаконтента HDCP, режим чтения Reader Mode, повышение качества изображения Super Resolution+, стабилизатор черного цвета
Комплектация
монитор, кабель питания, адаптер питания, кабель HDMI, держатель кабелей, кабель USB Type-C
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
Повысьте производительность труда с помощью инноваций в области эргономики рабочего места. Благодаря sRGB 99% и VESA DisplayHDR400 LG LG UltraFine Ergo обеспечивает исключительное качество изображения. 27-дюймовый IPS-дисплей 4K обеспечивает удобство просмотра за счет уменьшения смещения цветов с разных точек обзора. Повышенная гибкость эргономичной подставки предлагает расширенную эргономичную регулировку выдвижения, втягивания, поворота, изменения высоты и наклона, а также обеспечивает идеальное положение экрана для более удобного и устойчивого взаимодействия с пользователем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Рома Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный моник. Цвета и яркость на 5+


Монитор LG 27" UltraFine 27UN880-B (27UN880-B.ARUZ) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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