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Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

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Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
  • Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
  • Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
  • Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
  • Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 310 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}
17 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
17 л
Одновременно листов, до
8
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
2.75

Описание товара Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

Шредер Fellowes LX41 - персональный шредер в новом фирменном стиле с повышенной секретностью. Шредер уничтожает лист A4 на более чем 1300 фрагментов размером 4х12мм. Высокая производительность для персонального использования – 8 листов, рекомендуемая нагрузка до 50 листов в день.. Модель является уникальной на рынке и наиболее доступной по цене среди шредеров Fellowes, которые предназначены для уничтожения конфиденциальных документов повышенного уровня секретности. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы.

Отзывы о товаре Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
17 л
Одновременно листов, до
8
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Fellowes LX41 - персональный шредер в новом фирменном стиле с повышенной секретностью. Шредер уничтожает лист A4 на более чем 1300 фрагментов размером 4х12мм. Высокая производительность для персонального использования – 8 листов, рекомендуемая нагрузка до 50 листов в день.. Модель является уникальной на рынке и наиболее доступной по цене среди шредеров Fellowes, которые предназначены для уничтожения конфиденциальных документов повышенного уровня секретности. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - стоимость товара 17310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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