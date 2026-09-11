Top.Mail.Ru
Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
  • Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
  • Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
  • Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653473
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
11.5 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
4

Описание товара Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

Fellowes LX25 - удобный и безопасный шредер в новом фирменном стиле. Оптимальная производительность для персонального использования – 6 листов, рекомендуемая нагрузка до 30 листов в день. Перекрестная резка на фрагменты размером 4х37мм обеспечивает P-4 уровень секретности по DIN 66399. Окошко позволит оценить степень наполненности корзины. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы. Шредер Powershred LX25 обеспечивается увеличенной гарантией на 2 года на устройство и 3 года на ножи.

Отзывы о товаре Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
11.5 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Fellowes LX25 - удобный и безопасный шредер в новом фирменном стиле. Оптимальная производительность для персонального использования – 6 листов, рекомендуемая нагрузка до 30 листов в день. Перекрестная резка на фрагменты размером 4х37мм обеспечивает P-4 уровень секретности по DIN 66399. Окошко позволит оценить степень наполненности корзины. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы. Шредер Powershred LX25 обеспечивается увеличенной гарантией на 2 года на устройство и 3 года на ножи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes PowerShred LX25 FS-41705(01) {DIN P-4, 4х37мм, 6 лст., 11,5 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...