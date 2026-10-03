Картридж лазерный G&G GG-TK5220M пурпурный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn / M5521cdn / M5521cdw / P5021cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 651132
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Доставка в Санкт-Петербурге
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590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn / M5521cdn / M5521cdw / P5021cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
228
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK5220M пурпурный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Картридж лазерный G&G GG-TK5220M пурпурны имеет насыщенный цвет и обеспечивает высокое качество печати.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P5021cdn / M5521cdn / M5521cdw / P5021cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный G&G GG-TK5220M пурпурны имеет насыщенный цвет и обеспечивает высокое качество печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный G&G GG-TK5220M пурпурный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - по цене 590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK5220M пурпурный (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw