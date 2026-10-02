Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K
Картриджи для лазерных принтеров ELP представляют собой надежное и экономичное решение для офисной и домашней печати. Эти картриджи разработаны специально для совместимости с устройствами бренда Kyocera, что обеспечивает высокое качество печати и стабильную работу оборудования. Картридж обладает стандартной емкостью и позволяет напечатать до 7000 копий, что делает его идеальным выбором для пользователей с умеренными объемами печати. Черный цвет тонера обеспечивает четкость и насыщенность отпечатков, что особенно важно для печати текстовых документов и графики. Бренд ELP предлагает продукцию, которая отвечает современным требованиям к качеству и надежности, а также строго соблюдает все нормы и стандарты в производстве расходных материалов для печати. Выбирая картриджи ELP, вы получаете продукт, который обеспечит стабильное и качественное выполнение рабочих задач.
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