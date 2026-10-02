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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K

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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 630 руб.  2 190 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 338143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K
1 630 руб. -26%
2 190 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
500

Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K

Картриджи для лазерных принтеров ELP представляют собой надежное и экономичное решение для офисной и домашней печати. Эти картриджи разработаны специально для совместимости с устройствами бренда Kyocera, что обеспечивает высокое качество печати и стабильную работу оборудования. Картридж обладает стандартной емкостью и позволяет напечатать до 7000 копий, что делает его идеальным выбором для пользователей с умеренными объемами печати. Черный цвет тонера обеспечивает четкость и насыщенность отпечатков, что особенно важно для печати текстовых документов и графики. Бренд ELP предлагает продукцию, которая отвечает современным требованиям к качеству и надежности, а также строго соблюдает все нормы и стандарты в производстве расходных материалов для печати. Выбирая картриджи ELP, вы получаете продукт, который обеспечит стабильное и качественное выполнение рабочих задач.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5200DN
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для лазерных принтеров ELP представляют собой надежное и экономичное решение для офисной и домашней печати. Эти картриджи разработаны специально для совместимости с устройствами бренда Kyocera, что обеспечивает высокое качество печати и стабильную работу оборудования. Картридж обладает стандартной емкостью и позволяет напечатать до 7000 копий, что делает его идеальным выбором для пользователей с умеренными объемами печати. Черный цвет тонера обеспечивает четкость и насыщенность отпечатков, что особенно важно для печати текстовых документов и графики. Бренд ELP предлагает продукцию, которая отвечает современным требованиям к качеству и надежности, а также строго соблюдает все нормы и стандарты в производстве расходных материалов для печати. Выбирая картриджи ELP, вы получаете продукт, который обеспечит стабильное и качественное выполнение рабочих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550K black 7K - по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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