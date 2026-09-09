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Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр.

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Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. - фото 1
Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. - фото 2
Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 7030DCP 7030RDCP 7032DCP 7032RDCP 7045DCP 7045 NRHL 2140HL 2140RHL 2142HL 2142RHL 2150HL 2150 NRHL 2150NHL 2170HL 2170WHL 2170WRMFC 7320MFC 7320RMFC 7440MFC 7440 NRMFC 7440NMFC 7840MFC 7840WMFC 7840WR
Цвет
черный, белый
  • Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. - фото 1
  • Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. - фото 2
  • Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268704
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 7030DCP 7030RDCP 7032DCP 7032RDCP 7045DCP 7045 NRHL 2140HL 2140RHL 2142HL 2142RHL 2150HL 2150 NRHL 2150NHL 2170HL 2170WHL 2170WRMFC 7320MFC 7320RMFC 7440MFC 7440 NRMFC 7440NMFC 7840MFC 7840WMFC 7840WR
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х10
Вес, г.
850

Описание товара Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр.

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Brother аналогичны по конструкции оригинальным картриджам и состоят из тонер-картриджа(емкость с тонером) и Drum-cartridge(драм-картридж – узел фотобарабана). Оба изделия являются расходными материалами и подлежат замене через определенное количество отпечатков, ресурс фотобарабана превосходит ресурс тонер-картриджа в 3-10 раз.

Отзывы о товаре Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP 7030DCP 7030RDCP 7032DCP 7032RDCP 7045DCP 7045 NRHL 2140HL 2140RHL 2142HL 2142RHL 2150HL 2150 NRHL 2150NHL 2170HL 2170WHL 2170WRMFC 7320MFC 7320RMFC 7440MFC 7440 NRMFC 7440NMFC 7840MFC 7840WMFC 7840WR
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Brother аналогичны по конструкции оригинальным картриджам и состоят из тонер-картриджа(емкость с тонером) и Drum-cartridge(драм-картридж – узел фотобарабана). Оба изделия являются расходными материалами и подлежат замене через определенное количество отпечатков, ресурс фотобарабана превосходит ресурс тонер-картриджа в 3-10 раз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Cactus CS-DR2175 для принтеров Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR 12 000стр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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