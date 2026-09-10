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Тонер AQC для картриджей CE255A/CE255X,CRG-724,CRG-724H (кан. 1кг) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер AQC для картриджей CE255A/CE255X,CRG-724,CRG-724H (кан. 1кг)

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Тонер AQC для картриджей CE255A/CE255X,CRG-724,CRG-724H (кан. 1кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CE255A, CE255X,CRG-724,CRG-724H
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394235
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Характеристики

Бренд
AQC
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CE255A, CE255X,CRG-724,CRG-724H
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Тонер AQC для картриджей CE255A/CE255X,CRG-724,CRG-724H (кан. 1кг)

AQC – это американская компания по производству тонеров для лазерных принтеров, созданная в 1986 году во Флориде. Она является одним из ведущих мировых поставщиков продукции в своей специализации.

Отзывы о товаре Тонер AQC для картриджей CE255A/CE255X,CRG-724,CRG-724H (кан. 1кг)




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Характеристики
Бренд
AQC
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CE255A, CE255X,CRG-724,CRG-724H
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
AQC – это американская компания по производству тонеров для лазерных принтеров, созданная в 1986 году во Флориде. Она является одним из ведущих мировых поставщиков продукции в своей специализации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер AQC для картриджей CE255A/CE255X,CRG-724,CRG-724H (кан. 1кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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