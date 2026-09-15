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Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta

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Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 1
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 2
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 3
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 4
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 5
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 6
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 7
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 8
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 9
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 1
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 2
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 3
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 4
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 5
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 6
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 7
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 8
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 9
  • Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Длина, м
20
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
320

Описание товара Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta

Геодезическая рулетка Sparta 314305 в открытом корпусе, 20 м х 12,5 мм, с лентой из ПВХ, — измерительный инструмент для определения расстояний и размеров объектов до 20 м. Заостренный наконечник для фиксации в почве и кольцо-зацеп позволяют выполнять длинномерные измерения в одиночку. Рулетка используется во время строительства, геодезических обследований, инвентаризации земельных участков, формирования ландшафтного дизайна.

Преимущества

  • Измерительное полотно не подвержено коррозии и удобно при замерах рельефных поверхностей, т.к. выполнено из ПВХ-материала.
  • Рулетка позволяет быстро смотать ленту благодаря удобной удлиненной ручке возвратного механизма.
  • Инструмент комфортно держать в руке, поскольку он снабжен специальной рукояткой.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Длина, м
20
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Геодезическая рулетка Sparta 314305 в открытом корпусе, 20 м х 12,5 мм, с лентой из ПВХ, — измерительный инструмент для определения расстояний и размеров объектов до 20 м. Заостренный наконечник для фиксации в почве и кольцо-зацеп позволяют выполнять длинномерные измерения в одиночку. Рулетка используется во время строительства, геодезических обследований, инвентаризации земельных участков, формирования ландшафтного дизайна.

Преимущества

  • Измерительное полотно не подвержено коррозии и удобно при замерах рельефных поверхностей, т.к. выполнено из ПВХ-материала.
  • Рулетка позволяет быстро смотать ленту благодаря удобной удлиненной ручке возвратного механизма.
  • Инструмент комфортно держать в руке, поскольку он снабжен специальной рукояткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta - стоимость товара 400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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