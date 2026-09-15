Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta
Геодезическая рулетка Sparta 314305 в открытом корпусе, 20 м х 12,5 мм, с лентой из ПВХ, — измерительный инструмент для определения расстояний и размеров объектов до 20 м. Заостренный наконечник для фиксации в почве и кольцо-зацеп позволяют выполнять длинномерные измерения в одиночку. Рулетка используется во время строительства, геодезических обследований, инвентаризации земельных участков, формирования ландшафтного дизайна.
Преимущества
- Измерительное полотно не подвержено коррозии и удобно при замерах рельефных поверхностей, т.к. выполнено из ПВХ-материала.
- Рулетка позволяет быстро смотать ленту благодаря удобной удлиненной ручке возвратного механизма.
- Инструмент комфортно держать в руке, поскольку он снабжен специальной рукояткой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитРулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитРулетка Classic, 10 м х 25 мм, пластиковый корпус Sparta (31305)
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитРулетка Status magnet fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитРулетка Elastica, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус Sparta (3131...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитРулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сиб...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитРулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитРулетка Double fixation, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, дво...
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитРулетка ЗУБР 5м х 19мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 5м х 25мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпу...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм ...
Геодезическая рулетка Sparta 314305 в открытом корпусе, 20 м х 12,5 мм, с лентой из ПВХ, — измерительный инструмент для определения расстояний и размеров объектов до 20 м. Заостренный наконечник для фиксации в почве и кольцо-зацеп позволяют выполнять длинномерные измерения в одиночку. Рулетка используется во время строительства, геодезических обследований, инвентаризации земельных участков, формирования ландшафтного дизайна.
Преимущества
- Измерительное полотно не подвержено коррозии и удобно при замерах рельефных поверхностей, т.к. выполнено из ПВХ-материала.
- Рулетка позволяет быстро смотать ленту благодаря удобной удлиненной ручке возвратного механизма.
- Инструмент комфортно держать в руке, поскольку он снабжен специальной рукояткой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Отзывы о товаре Рулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпус Sparta