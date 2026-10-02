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Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix

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Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 1
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 2
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 3
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 4
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 5
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 6
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 7
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 8
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 9
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 10
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 11
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 12
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 13
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 14
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 15
Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 1
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 2
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 3
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 4
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 5
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 6
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 7
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 8
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 9
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 10
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 11
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 12
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 13
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 14
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 15
  • Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649484
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Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
сталь
Особенности
клипса для ремня, обрезиненный корпус, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x148x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
200

Описание товара Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix

Эргономичный корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен. Эргономичное устройство рулетки включает два независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.

Отзывы о товаре Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
сталь
Особенности
клипса для ремня, обрезиненный корпус, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x148x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичный корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен. Эргономичное устройство рулетки включает два независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Continuous fixation, 7,5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, плавная фиксация Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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