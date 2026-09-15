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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм

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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 1
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 2
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 3
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 4
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 5
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 1
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 2
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 3
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 4
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 5
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
10
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, резина
Особенности
прорезиненный корпус, ремешок, зажим для ремня
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х8
Вес, г.
450

Описание товара Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм

Рулетка строительная ЗУБР – надежный и функциональный инструмент, незаменимый для проведения любых измерительных работ. Изготовленная в Китае, эта рулетка обеспечивает высокую точность измерений, соответствуя 1 классу точности, что подтверждает ее профессиональное качество. С длиной в 10 метров, она позволяет выполнять как мелкие, так и крупные замеры, что делает ее универсальным помощником в любых строительных и ремонтных задачах. Одной из главных особенностей этой модели является наличие автоматического фиксатора, который значительно упрощает процесс измерения, надежно закрепляя ленту в необходимом положении. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надежных и долговечных инструментов, и данная рулетка не является исключением. Она станет отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих качество и удобство в работе.



Теги товара: с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
10
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, резина
Особенности
прорезиненный корпус, ремешок, зажим для ремня
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка строительная ЗУБР – надежный и функциональный инструмент, незаменимый для проведения любых измерительных работ. Изготовленная в Китае, эта рулетка обеспечивает высокую точность измерений, соответствуя 1 классу точности, что подтверждает ее профессиональное качество. С длиной в 10 метров, она позволяет выполнять как мелкие, так и крупные замеры, что делает ее универсальным помощником в любых строительных и ремонтных задачах. Одной из главных особенностей этой модели является наличие автоматического фиксатора, который значительно упрощает процесс измерения, надежно закрепляя ленту в необходимом положении. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надежных и долговечных инструментов, и данная рулетка не является исключением. Она станет отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих качество и удобство в работе.


Теги товара: с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм - по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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