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Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520)

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Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 1
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 2
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 3
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 4
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 5
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 6
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 7
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 8
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 9
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 10
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 11
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 12
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 13
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 14
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 15
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 16
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 17
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 18
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 1
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 2
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 3
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 4
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 5
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 6
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 7
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 8
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 9
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 10
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 11
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 12
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 13
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 14
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 15
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 16
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 17
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 18
  • Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649449
Доставка в Санкт-Петербурге
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Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
двухкомпонентный
Особенности
двухстороннее нанесение
Габариты (ВxГxШ), мм
49x142x116
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
140

Описание товара Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520)

Рулетка Denzel 31520 с автоматической фиксацией полотна размером 3 м х 16 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.

Отзывы о товаре Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
двухкомпонентный
Особенности
двухстороннее нанесение
Габариты (ВxГxШ), мм
49x142x116
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Denzel 31520 с автоматической фиксацией полотна размером 3 м х 16 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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