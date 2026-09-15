Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 649449
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Характеристики
Бренд
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
двухкомпонентный
Особенности
двухстороннее нанесение
Габариты (ВxГxШ), мм
49x142x116
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
140
Описание товара Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520)
Рулетка Denzel 31520 с автоматической фиксацией полотна размером 3 м х 16 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м
Теги товара: 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
двухкомпонентный
Особенности
двухстороннее нанесение
Габариты (ВxГxШ), мм
49x142x116
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Denzel 31520 с автоматической фиксацией полотна размером 3 м х 16 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м
Теги товара: 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м
Теги товара: 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка 3м х 16мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31520) - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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