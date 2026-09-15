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Рулетка ЗУБР 10м х 25мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка ЗУБР 10м х 25мм

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Рулетка ЗУБР 10м х 25мм - фото 1
Рулетка ЗУБР 10м х 25мм - фото 2
Рулетка ЗУБР 10м х 25мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка ЗУБР 10м х 25мм - фото 1
  • Рулетка ЗУБР 10м х 25мм - фото 2
  • Рулетка ЗУБР 10м х 25мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка ЗУБР 10м х 25мм
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
10
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
437

Описание товара Рулетка ЗУБР 10м х 25мм

Инструмент ЗУБР - точный, удобный и надежный инструмент для профессионалов, предназначена для проведения линейных замеров

Отзывы о товаре Рулетка ЗУБР 10м х 25мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
10
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент ЗУБР - точный, удобный и надежный инструмент для профессионалов, предназначена для проведения линейных замеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка ЗУБР 10м х 25мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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