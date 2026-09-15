Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 649454
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Характеристики
Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
автостоп, двухкомпонентный корпус, двухстороннее нанесение, магнитный зацеп, нейлон
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
270
Описание товара Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521)
Рулетка Denzel 31521 с автоматической фиксацией полотна размером 5 м х 19 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус изготовлен из ABS-пластика и термопластичной резины, что снижает риск его поломки в результате случайного падения или удара.
- Четкая шкала — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию.
- Функциональность — магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
- Проведение измерений в разных плоскостях — на ленту нанесена двухсторонняя разметка (вертикальная и горизонтальная шкала).
- Эргономичность — у рулетки имеется 2 кнопки возврата измерительной ленты, что ускоряет работу.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
автостоп, двухкомпонентный корпус, двухстороннее нанесение, магнитный зацеп, нейлон
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Denzel 31521 с автоматической фиксацией полотна размером 5 м х 19 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус изготовлен из ABS-пластика и термопластичной резины, что снижает риск его поломки в результате случайного падения или удара.
- Четкая шкала — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию.
- Функциональность — магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
- Проведение измерений в разных плоскостях — на ленту нанесена двухсторонняя разметка (вертикальная и горизонтальная шкала).
- Эргономичность — у рулетки имеется 2 кнопки возврата измерительной ленты, что ускоряет работу.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - стоимость товара 550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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