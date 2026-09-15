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Рулетка "Doppelhaken", 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка "Doppelhaken", 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122)

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Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 1
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 2
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 3
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 4
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 5
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 6
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 7
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 1
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 2
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 3
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 4
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 5
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 6
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 7
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;, 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649431
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка "Doppelhaken", 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
обрезиненный корпус, покрытие ленты нейлон
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
160

Описание товара Рулетка "Doppelhaken", 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122)

Автоматическая рулетка Gross «Doppelhaken» 31122 с односторонним зацепом, лентой размером 3 м x 16 мм, с двухсторонней шкалой и нейлоновым покрытием, предназначена для проведения измерений стен, полов, различных материалов и конструкций. Пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Долговечность — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию, а возвратная пружина из углеродистой стали обладает высоким показателем упругости.
  • Удобная эксплуатация — вытянутое измерительное полотно автоматически удерживается на нужной длине, для замеров можно использовать любую сторону ленты.
  • Надежность — корпус рулетки из прочного ABS-пластика и термопластичной резины не скользит в руках, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям.



Теги товара: 3 м

Отзывы о товаре Рулетка "Doppelhaken", 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
обрезиненный корпус, покрытие ленты нейлон
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Автоматическая рулетка Gross «Doppelhaken» 31122 с односторонним зацепом, лентой размером 3 м x 16 мм, с двухсторонней шкалой и нейлоновым покрытием, предназначена для проведения измерений стен, полов, различных материалов и конструкций. Пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Долговечность — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию, а возвратная пружина из углеродистой стали обладает высоким показателем упругости.
  • Удобная эксплуатация — вытянутое измерительное полотно автоматически удерживается на нужной длине, для замеров можно использовать любую сторону ленты.
  • Надежность — корпус рулетки из прочного ABS-пластика и термопластичной резины не скользит в руках, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям.


Теги товара: 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Doppelhaken", 3 м x 16 мм, односторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31122) – стоимость товара 500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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