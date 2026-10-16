Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 649504
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
260 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
720
Описание товара Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix
Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитРулетка Black, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитРулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078)
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитРулетка Classic, 5 м х 18 мм, пластиковый корпус Sparta (31303)
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитРулетка Elastica, 5 м х 18 мм, обрезиненный корпус Sparta (31312...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Си...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитРулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойн...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Status 3 fixations, 5 м х 19 мм, двухкомпонентный корпус...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Strong, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибрт...
Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Купить Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix - по цене 260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix