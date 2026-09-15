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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм

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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 1
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 2
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 3
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 1
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 2
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 3
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
двухкомпонентный
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
145

Описание товара Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм

Рулетка АВТОСТОП с автоматической фиксацией полотна, обеспечивающей дополнительное удобство при проведения линейных замеров



Теги товара: 3 м, с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
двухкомпонентный
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка АВТОСТОП с автоматической фиксацией полотна, обеспечивающей дополнительное удобство при проведения линейных замеров


Теги товара: 3 м, с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм - купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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