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Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX

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Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 1
Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 2
Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 3
Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 4
Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 5
Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 6
Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 1
  • Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 2
  • Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 3
  • Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 4
  • Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 5
  • Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 6
  • Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649490
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Характеристики

Бренд
MTX
Тип товара
Рулетки строительные
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
205

Описание товара Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX

Рулетка Matrix Double fixation 31056, 5 мx19 мм, в обрезиненном корпусе, с двойной плавной фиксацией, предназначена для определения расстояния между двумя точками. Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика и ПВХ обеспечивает защиту от механических повреждений. Зацеп надежно зафиксирован заклепками на конце измерительной ленты. Инструмент используется при выполнении строительных и ремонтных работ, а также полезна в быту.

Отзывы о товаре Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип товара
Рулетки строительные
Описание
Рулетка Matrix Double fixation 31056, 5 мx19 мм, в обрезиненном корпусе, с двойной плавной фиксацией, предназначена для определения расстояния между двумя точками. Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика и ПВХ обеспечивает защиту от механических повреждений. Зацеп надежно зафиксирован заклепками на конце измерительной ленты. Инструмент используется при выполнении строительных и ремонтных работ, а также полезна в быту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация// MTX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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