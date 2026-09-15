Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 649448
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
120
Описание товара Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Classic, 7.5 м х 24 мм, пластиковый корпус Sparta (31304...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Status magnet 3 fixations, 3 м х 16 мм, обрезиненный кор...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Си...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитРулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (313...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитРулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитРулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитРулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрези...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитРулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый кругл...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 5м х 19мм
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитРулетка ЗУБР 3м х 16мм
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитРулетка Black, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31015)
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 25 мм Си...
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)