Ножовка по дереву, 350 мм, 5 сменных полотен, пластиковая рукоятка Sparta
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 649375
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х12х3
Вес, г.
400
Описание товара Ножовка по дереву, 350 мм, 5 сменных полотен, пластиковая рукоятка Sparta
Ножовка по дереву 350 мм SPARTA 231255 представляет собой многофункциональный инструмент, с помощью которого можно пилить деревянные заготовки любой жесткости и создавать фигурные изделия. Комплектуется пятью сменными полотнами. Все полотна изготовлены из холоднокатаной стали, что определяет надежность и прочность данного инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
520
Страна производитель
Китай
Ножовка по дереву 350 мм SPARTA 231255 представляет собой многофункциональный инструмент, с помощью которого можно пилить деревянные заготовки любой жесткости и создавать фигурные изделия. Комплектуется пятью сменными полотнами. Все полотна изготовлены из холоднокатаной стали, что определяет надежность и прочность данного инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву, 350 мм, 5 сменных полотен, пластиковая рукоятка Sparta - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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