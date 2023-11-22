Ножовка по дереву Kraftool Katran Precision Cut 1-15194-18-22
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 342425
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
185 мм
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х3
Вес, г.
500
Описание товара Ножовка по дереву Kraftool Katran Precision Cut 1-15194-18-22
Ножовка KRAFTOOL KATRAN PRECISION CUT для сверхточных работ, 22 TPI, 185мм - применяется при необходимости сверхточного распиливания фанерных и ДСП заготовок, мелких размеров, а также для работ с ламинатом и пластмассы. Качеством ножовки KRAFTOOL KATRAN PRECISION CUT являются закалённые зубья двух типов: универсальные (для продольного и поперечного распила заготовок средних размеров), и трёхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также гладкую поверхность кромок, как конечный результат. Длина/ толщина составляет 185/ 0,3 мм, а шаг зуба: 1,5 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
185 мм
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка KRAFTOOL KATRAN PRECISION CUT для сверхточных работ, 22 TPI, 185мм - применяется при необходимости сверхточного распиливания фанерных и ДСП заготовок, мелких размеров, а также для работ с ламинатом и пластмассы. Качеством ножовки KRAFTOOL KATRAN PRECISION CUT являются закалённые зубья двух типов: универсальные (для продольного и поперечного распила заготовок средних размеров), и трёхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также гладкую поверхность кромок, как конечный результат. Длина/ толщина составляет 185/ 0,3 мм, а шаг зуба: 1,5 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
для точных пропилов, самое то!
Ножовка по дереву Kraftool Katran Precision Cut 1-15194-18-22 - по цене 1490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка по дереву Kraftool Katran Precision Cut 1-15194-18-22
Достоинства:
Комментарий:
для точных пропилов, самое то!