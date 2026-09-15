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Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, "Point" рукоятка Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, "Point" рукоятка Sparta

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Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 1
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 2
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 3
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 4
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 5
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 6
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 7
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Комплектация
Отвертки для точных работ: РН1, РН00, SL14, SL2, SL24, SL3 - 6 штПластиковый кейс - 1 шт
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 1
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 2
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 3
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 4
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 5
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 6
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 7
  • Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, "Point" рукоятка Sparta
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Комплектация
Отвертки для точных работ: РН1, РН00, SL14, SL2, SL24, SL3 - 6 штПластиковый кейс - 1 шт
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
480

Описание товара Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, "Point" рукоятка Sparta

Набор отверток Sparta 133445, 6 предметов, используется для точной механики при осуществлении монтажа/демонтажа микровинтов со шлицами SL и PH. Он рассчитан на несложные бытовые работы, может применяться в частной мастерской. С помощью набора легко ремонтировать мелкие бытовые приборы, очки, часы и т.д.

Преимущества

  • Удобство и точность работы — отвертки оснащены вращающимися затыльниками.
  • Стальные рукоятки с рифлением — отвертки не скользят в руке.
  • Безопасное хранение и транспортировка — детали набора размещены в пластиковом кейсе с ложементом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, "Point" рукоятка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Комплектация
Отвертки для точных работ: РН1, РН00, SL14, SL2, SL24, SL3 - 6 штПластиковый кейс - 1 шт
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание

Набор отверток Sparta 133445, 6 предметов, используется для точной механики при осуществлении монтажа/демонтажа микровинтов со шлицами SL и PH. Он рассчитан на несложные бытовые работы, может применяться в частной мастерской. С помощью набора легко ремонтировать мелкие бытовые приборы, очки, часы и т.д.

Преимущества

  • Удобство и точность работы — отвертки оснащены вращающимися затыльниками.
  • Стальные рукоятки с рифлением — отвертки не скользят в руке.
  • Безопасное хранение и транспортировка — детали набора размещены в пластиковом кейсе с ложементом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток для точных работ, 6 шт., PH + SL, CS, "Point" рукоятка Sparta - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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