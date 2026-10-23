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Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт. Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт. Sparta

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Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 2
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 3
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 4
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 5
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 6
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт.// Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт. Sparta
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
390

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт. Sparta

Набор хромированных комбинированных ключей Sparta 154305 состоит из 6 слесарно-монтажных инструментов для работы с резьбовыми соединениями размером от 6 до 17 мм. 12-гранная накидная головка каждого ключа обеспечивает надежный контакт с поверхностью крепежа, а рожковый зев дает возможность работать там, где применение кольцевого затруднено. Ключи пригодятся в мастерской, гараже, будут полезны во время строительства и ремонта.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт. Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор хромированных комбинированных ключей Sparta 154305 состоит из 6 слесарно-монтажных инструментов для работы с резьбовыми соединениями размером от 6 до 17 мм. 12-гранная накидная головка каждого ключа обеспечивает надежный контакт с поверхностью крепежа, а рожковый зев дает возможность работать там, где применение кольцевого затруднено. Ключи пригодятся в мастерской, гараже, будут полезны во время строительства и ремонта.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, хромированные, 6 шт. Sparta - по цене 430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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