Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel
Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина Denzel COS-125 28470 работает от источника питания Li-Ion емкостью 2 А/ч, с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных и полировальных работ по древесине, металлу, пластику и камню. Применяется со шлифовальными и полировальными кругами диаметром 125 мм, скорость вращения составляет 2000-10000 об/мин, благодаря чему можно эффективно решать различные задачи.,Универсальный аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.
Преимущества
- Надежность — аккумуляторная батарея имеет защиту от глубокого разряда и перезаряда, что повышает ее ресурс.
- Быстрая установка оснастки — благодаря креплению «velcro» шлифкруг фиксируется на подошве за несколько секунд.
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Контроль остаточного заряда — специальный индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
- Автономность — шлифмашина не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Гарантия 3 года — высокое качество шлифмашины подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина Denzel COS-125 28470 работает от источника питания Li-Ion емкостью 2 А/ч, с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных и полировальных работ по древесине, металлу, пластику и камню. Применяется со шлифовальными и полировальными кругами диаметром 125 мм, скорость вращения составляет 2000-10000 об/мин, благодаря чему можно эффективно решать различные задачи.,Универсальный аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.
Преимущества
- Надежность — аккумуляторная батарея имеет защиту от глубокого разряда и перезаряда, что повышает ее ресурс.
- Быстрая установка оснастки — благодаря креплению «velcro» шлифкруг фиксируется на подошве за несколько секунд.
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Контроль остаточного заряда — специальный индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
- Автономность — шлифмашина не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Гарантия 3 года — высокое качество шлифмашины подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация полная, все рабочее, соответствует ожиданиям, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро. внешнее впечатление хорошее. сделан добротно. мешок для сбора мусора как обычно бесполезен. вытащить оттуда мусор еще сложнее. максимум чтобы вся пыль на вас не летела помогает. сам аппарат с задачей справился. удобен именно для каких то работ когда проводной доставать нецелесообразно или нет возможности. довольно сильно ощущается биение в руке. но у них у всех так. в наборе не было заявленных шкурок. мне не критично но сами понимаете осадок остался.
Достоинства:
Комментарий:
Отличного качества. Хорошая упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Машина рабочая. Для бытового использования. Для более удобной работы нужен сменный аккумулятор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация полная, все рабочее, соответствует ожиданиям, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро. внешнее впечатление хорошее. сделан добротно. мешок для сбора мусора как обычно бесполезен. вытащить оттуда мусор еще сложнее. максимум чтобы вся пыль на вас не летела помогает. сам аппарат с задачей справился. удобен именно для каких то работ когда проводной доставать нецелесообразно или нет возможности. довольно сильно ощущается биение в руке. но у них у всех так. в наборе не было заявленных шкурок. мне не критично но сами понимаете осадок остался.
Достоинства:
Комментарий:
Отличного качества. Хорошая упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Машина рабочая. Для бытового использования. Для более удобной работы нужен сменный аккумулятор.