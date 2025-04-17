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Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel

4 Отзывы
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Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 1
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 2
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 3
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 4
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 5
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 6
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 7
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 8
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 9
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 10
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 11
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 12
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 13
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 14
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 15
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 16
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 17
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 18
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 19
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 20
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 21
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 22
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 23
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 24
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 25
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 26
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 27
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 28
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 29
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 30
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Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 32
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 33
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 34
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 35
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 36
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 37
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 1
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 2
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 3
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 4
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 5
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 6
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 7
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 8
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 9
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 10
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 11
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 12
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 13
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 14
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 15
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 16
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 17
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 18
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 19
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 20
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 21
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 22
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 23
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 24
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 25
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 26
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 27
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 28
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 29
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 30
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 31
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 32
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 33
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 34
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 35
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 36
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 37
  • Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина Denzel COS-125 28470 работает от источника питания Li-Ion емкостью 2 А/ч, с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных и полировальных работ по древесине, металлу, пластику и камню. Применяется со шлифовальными и полировальными кругами диаметром 125 мм, скорость вращения составляет 2000-10000 об/мин, благодаря чему можно эффективно решать различные задачи.,Универсальный аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.

Преимущества

  • Надежность — аккумуляторная батарея имеет защиту от глубокого разряда и перезаряда, что повышает ее ресурс.
  • Быстрая установка оснастки — благодаря креплению «velcro» шлифкруг фиксируется на подошве за несколько секунд.
  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Контроль остаточного заряда — специальный индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
  • Автономность — шлифмашина не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Гарантия 3 года — высокое качество шлифмашины подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная, все рабочее, соответствует ожиданиям, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Кургузкина Ксения Геннадьевна

Достоинства:


Комментарий:
доставили быстро. внешнее впечатление хорошее. сделан добротно. мешок для сбора мусора как обычно бесполезен. вытащить оттуда мусор еще сложнее. максимум чтобы вся пыль на вас не летела помогает. сам аппарат с задачей справился. удобен именно для каких то работ когда проводной доставать нецелесообразно или нет возможности. довольно сильно ощущается биение в руке. но у них у всех так. в наборе не было заявленных шкурок. мне не критично но сами понимаете осадок остался.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличного качества. Хорошая упаковка
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Машина рабочая. Для бытового использования. Для более удобной работы нужен сменный аккумулятор.



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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина Denzel COS-125 28470 работает от источника питания Li-Ion емкостью 2 А/ч, с рабочим напряжением 18 В. Предназначена для выполнения зачистных, шлифовальных и полировальных работ по древесине, металлу, пластику и камню. Применяется со шлифовальными и полировальными кругами диаметром 125 мм, скорость вращения составляет 2000-10000 об/мин, благодаря чему можно эффективно решать различные задачи.,Универсальный аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel battery system 18V серии IB.

Преимущества

  • Надежность — аккумуляторная батарея имеет защиту от глубокого разряда и перезаряда, что повышает ее ресурс.
  • Быстрая установка оснастки — благодаря креплению «velcro» шлифкруг фиксируется на подошве за несколько секунд.
  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Контроль остаточного заряда — специальный индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
  • Автономность — шлифмашина не нуждается в подключении к розетке, что позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Гарантия 3 года — высокое качество шлифмашины подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная, все рабочее, соответствует ожиданиям, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Кургузкина Ксения Геннадьевна

Достоинства:


Комментарий:
доставили быстро. внешнее впечатление хорошее. сделан добротно. мешок для сбора мусора как обычно бесполезен. вытащить оттуда мусор еще сложнее. максимум чтобы вся пыль на вас не летела помогает. сам аппарат с задачей справился. удобен именно для каких то работ когда проводной доставать нецелесообразно или нет возможности. довольно сильно ощущается биение в руке. но у них у всех так. в наборе не было заявленных шкурок. мне не критично но сами понимаете осадок остался.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличного качества. Хорошая упаковка
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Машина рабочая. Для бытового использования. Для более удобной работы нужен сменный аккумулятор.


Машина шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная COS-125, 18В Li-Ion Denzel - стоимость товара 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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