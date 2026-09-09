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Шлифмашина эксцентриковая MAX-PRO 85240, 300Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина эксцентриковая MAX-PRO 85240, 300Вт

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Шлифмашина эксцентриковая MAX-PRO 85240, 300Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223570
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Характеристики

Бренд
MAXPRO
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Размеры в упаковке, см
22х17х13
Вес, кг.
1.73

Описание товара Шлифмашина эксцентриковая MAX-PRO 85240, 300Вт

Шлифмашина эксцентриковая с пылезащищенным выключателем и липучкой. Применятся для шлифовальных работ.



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Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая MAX-PRO 85240, 300Вт




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Характеристики
Бренд
MAXPRO
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Описание
Шлифмашина эксцентриковая с пылезащищенным выключателем и липучкой. Применятся для шлифовальных работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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