Top.Mail.Ru
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 1
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 2
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 3
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 4
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 5
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 6
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 7
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 8
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 9
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 10
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 11
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 12
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 13
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 14
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 15
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 16
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 17
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 18
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 19
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 20
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 21
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 22
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 23
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 24
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
1
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 1
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 2
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 3
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 4
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 5
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 6
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 7
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 8
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 9
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 10
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 11
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 12
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 13
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 14
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 15
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 16
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 17
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 18
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 19
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 20
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 21
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 22
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 23
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 24
  • Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х8
Вес, кг.
1.24

Описание товара Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix

Металлический ящик Matrix 906055 размером 284 х 160 х 78 мм предназначен для хранения инструментов и хозяйственных мелочей. Позволяет освободить место в шкафу, кладовке или гараже. Бокс будет полезен автолюбителю или домашнему мастеру, а также рыбаку для размещения снастей.

Преимущества

  • Надежная защита содержимого — прочный металлический корпус устойчив к механическим воздействиям.
  • Крепкий замок — находящиеся в ящике предметы не рассыпятся во время хранения или транспортировки.
  • Комфортное перемещение — на крышке имеется удобная рукоятка.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический ящик Matrix 906055 размером 284 х 160 х 78 мм предназначен для хранения инструментов и хозяйственных мелочей. Позволяет освободить место в шкафу, кладовке или гараже. Бокс будет полезен автолюбителю или домашнему мастеру, а также рыбаку для размещения снастей.

Преимущества

  • Надежная защита содержимого — прочный металлический корпус устойчив к механическим воздействиям.
  • Крепкий замок — находящиеся в ящике предметы не рассыпятся во время хранения или транспортировки.
  • Комфортное перемещение — на крышке имеется удобная рукоятка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...