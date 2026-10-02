Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой высококачественный ящик для инструментов, который обеспечит надежное и удобное хранение ваших рабочих принадлежностей. Изготовленный из прочных материалов, таких как металл и пластик, этот ящик отличается долговечностью и способен выдерживать значительные нагрузки. С весом всего 3,3 кг, ящик остается легким и портативным, что упрощает его транспортировку и перемещение в нужное вам место. Отличается продуманной организацией внутреннего пространства: 11 отделений позволяют упорядочить и хранить инструменты различного размера и назначения, обеспечивая легкий доступ к каждому из них. Бренд ЗУБР, зарекомендовавший себя как надежный производитель инструментов и оборудования, гарантирует высокое качество и долговечность продукции. Эта система хранения и транспортировки станет незаменимым помощником как для профи, так и для домашних мастеров, стремящихся поддерживать порядок и организованность в своих рабочих процессах.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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