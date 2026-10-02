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Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18

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Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 - фото 2
Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
11
  • Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 - фото 2
  • Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18
2 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
46х23х20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х24х20
Вес, кг.
3.38

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой высококачественный ящик для инструментов, который обеспечит надежное и удобное хранение ваших рабочих принадлежностей. Изготовленный из прочных материалов, таких как металл и пластик, этот ящик отличается долговечностью и способен выдерживать значительные нагрузки. С весом всего 3,3 кг, ящик остается легким и портативным, что упрощает его транспортировку и перемещение в нужное вам место. Отличается продуманной организацией внутреннего пространства: 11 отделений позволяют упорядочить и хранить инструменты различного размера и назначения, обеспечивая легкий доступ к каждому из них. Бренд ЗУБР, зарекомендовавший себя как надежный производитель инструментов и оборудования, гарантирует высокое качество и долговечность продукции. Эта система хранения и транспортировки станет незаменимым помощником как для профи, так и для домашних мастеров, стремящихся поддерживать порядок и организованность в своих рабочих процессах.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
46х23х20.5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой высококачественный ящик для инструментов, который обеспечит надежное и удобное хранение ваших рабочих принадлежностей. Изготовленный из прочных материалов, таких как металл и пластик, этот ящик отличается долговечностью и способен выдерживать значительные нагрузки. С весом всего 3,3 кг, ящик остается легким и портативным, что упрощает его транспортировку и перемещение в нужное вам место. Отличается продуманной организацией внутреннего пространства: 11 отделений позволяют упорядочить и хранить инструменты различного размера и назначения, обеспечивая легкий доступ к каждому из них. Бренд ЗУБР, зарекомендовавший себя как надежный производитель инструментов и оборудования, гарантирует высокое качество и долговечность продукции. Эта система хранения и транспортировки станет незаменимым помощником как для профи, так и для домашних мастеров, стремящихся поддерживать порядок и организованность в своих рабочих процессах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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