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Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18)

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Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) - фото 1
Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) - фото 2
Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
2
Ширина, см
28.9
Высота, см
22.2
Длина, м
49.8
  • Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) - фото 1
  • Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) - фото 2
  • Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722374
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
2
Ширина, см
28.9
Высота, см
22.2
Длина, м
49.8
Габаритные размеры), см
28.9x22.2x49.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х23
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18)

Металлический ящик для инструментов позволяет организовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов.



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Отзывы о товаре Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
2
Ширина, см
28.9
Высота, см
22.2
Длина, м
49.8
Габаритные размеры), см
28.9x22.2x49.8
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический ящик для инструментов позволяет организовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Ящик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289 х 222 мм, (19?), Professional (2-38011-18) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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