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Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276)

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Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 1
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 2
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 3
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 4
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 5
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 6
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 7
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 8
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 9
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 10
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 11
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 12
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 13
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 14
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 15
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 16
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 17
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 18
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 19
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 20
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 21
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 22
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
29
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 1
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 2
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 3
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 4
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 5
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 6
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 7
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 8
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 9
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 10
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 11
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 12
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 13
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 14
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 15
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 16
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 17
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 18
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 19
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 20
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 21
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 22
  • Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276)
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
29
Габаритные размеры), см
50х29х28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х28
Вес, кг.
3.42

Описание товара Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276)

Сумка Gross 90276 габаритами 500 х 280 х 290 мм, с выдвижной рукояткой, колесами и наплечным ремнем, удобна для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа и расходных материалов. Будет полезна автовладельцу, сантехнику, монтажнику, слесарю, пригодится дома, на даче и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — прочный полиэстер 600 D не рвется и не протирается со временем.
  • 29 карманов — сумка позволяет организовать упорядоченное хранение инструментов разного размера.
  • Комфортное перемещение — сумка снабжена выдвижной телескопической ручкой и колесами, а также регулируемым наплечным ремнем с широкой накладкой.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
29
Габаритные размеры), см
50х29х28
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Gross 90276 габаритами 500 х 280 х 290 мм, с выдвижной рукояткой, колесами и наплечным ремнем, удобна для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа и расходных материалов. Будет полезна автовладельцу, сантехнику, монтажнику, слесарю, пригодится дома, на даче и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — прочный полиэстер 600 D не рвется и не протирается со временем.
  • 29 карманов — сумка позволяет организовать упорядоченное хранение инструментов разного размера.
  • Комфортное перемещение — сумка снабжена выдвижной телескопической ручкой и колесами, а также регулируемым наплечным ремнем с широкой накладкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса, наплечный ремень Gross (90276) - по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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