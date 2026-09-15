Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 692848
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
26
Габаритные размеры), см
43х36.5х19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х19
Вес, кг.
1.81
Описание товара Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296)
Рюкзак Denzel 90296 размером 365 х 190 х 430 мм, с 3 отделениями и 26 карманами (в том числе сетчатыми), предназначен для размещения и транспортировки ручного инструмента. 3 секции позволяют организовать упорядоченное хранение всех необходимых предметов. Рюкзак пригодится выездному мастеру.
Преимущества
- Износостойкость — рюкзак изготовлен из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
- Дополнительные возможности — держатель для инструмента позволяет с удобством разместить молоток.
- Удобные застежки-«молнии» — специальные пуллеры позволяют быстро открывать и закрывать отделения.
- Эргономичность — удобные лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.
- Комфортное перемещение — в верхней части изделия предусмотрена петля.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 710 руб. 3 422 руб.678 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитЯщик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 4...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитСумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитЯщик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-13, 340 х 290 х 15...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитЯщик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 24...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитПоясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-27...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЯщик металлический для инструментов ЗУБР СПЕЦ-18, 470 x 240 x 21...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитПоясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитСумка для инструмента большая SKIL BG5830
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитСумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, на...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитПереноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90...
Бренд
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
26
Габаритные размеры), см
43х36.5х19
Страна производитель
Китай
Рюкзак Denzel 90296 размером 365 х 190 х 430 мм, с 3 отделениями и 26 карманами (в том числе сетчатыми), предназначен для размещения и транспортировки ручного инструмента. 3 секции позволяют организовать упорядоченное хранение всех необходимых предметов. Рюкзак пригодится выездному мастеру.
Преимущества
- Износостойкость — рюкзак изготовлен из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
- Дополнительные возможности — держатель для инструмента позволяет с удобством разместить молоток.
- Удобные застежки-«молнии» — специальные пуллеры позволяют быстро открывать и закрывать отделения.
- Эргономичность — удобные лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.
- Комфортное перемещение — в верхней части изделия предусмотрена петля.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак для инструмента, 365х190х430 мм, 3 отделения, 26 карманов Denzel (90296)