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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм

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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 1
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 2
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 3
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 4
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 5
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 6
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
13
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 1
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 2
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 3
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 4
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 5
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 6
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742730
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
20.0x28.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
38х31х12
Вес, г.
540

Описание товара Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм

Профессиональный подсумок электрика с узкими вертикальными карманами для прецизионных отверток и диэлектрического инструмента.



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Отзывы о товаре Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
20.0x28.0
Страна производитель
Тайвань
Описание
Профессиональный подсумок электрика с узкими вертикальными карманами для прецизионных отверток и диэлектрического инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-13E 38772, 280 ? 200 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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