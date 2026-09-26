Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Профессионал Модуль-25 38165-25
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежный и практичный ящик для инструментов, который станет отличным решением для профессиональных мастеров и домашних умельцев. Вес ящика составляет 2,38 кг, что обеспечивает оптимальное сочетание легкости и прочности для удобной транспортировки. Ящик выполнен из высококачественного пластика, что гарантирует его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям и воздействию внешней среды. Благодаря этому выбору материала, изделие обладает отличной устойчивостью к износу и обеспечивает долгий срок службы. Система хранения ЗУБР оснащена одним вместительным отделением, что позволяет удобно разместить и упорядочить необходимые инструменты и аксессуары, обеспечивая к ним быстрый и легкий доступ при работе. Компактные размеры и эргономичный дизайн делают его идеальным выбором как для хранения дома, так и для мобильного использования на различных рабочих площадках. Бренд ЗУБР славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, что делает этот ящик для инструментов отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и долговечность.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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