Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
В наличии
Код товара: 692873
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
30х40х22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х23
Вес, кг.
2.2
Описание товара Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274)
Переноска Gross 90274 размером 400 х 225 х 300 мм с пластиковым дном и наплечным ремнем используется для хранения и перемещения ручного и электроинструмента. Сумка с прочным дном и надежной ручкой выдерживает значительный вес. Пригодится дома, в гараже и поездке.
Преимущества
- Долговечность — переноска изготовлена из прочного полиэстера 600 D, устойчивого к износу.
- 30 внешних и внутренних карманов — можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходные материалы.
- Дополнительные возможности — в переноске предусмотрен отдельный карман для ножовки, а также зацеп для рулетки.
- Удобная транспортировка — на ручке имеется мягкая накладка, регулируемый ремень снабжен широкой накладкой.
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Бренд
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
30х40х22.5
Страна производитель
Китай
Переноска Gross 90274 размером 400 х 225 х 300 мм с пластиковым дном и наплечным ремнем используется для хранения и перемещения ручного и электроинструмента. Сумка с прочным дном и надежной ручкой выдерживает значительный вес. Пригодится дома, в гараже и поездке.
Преимущества
- Долговечность — переноска изготовлена из прочного полиэстера 600 D, устойчивого к износу.
- 30 внешних и внутренних карманов — можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходные материалы.
- Дополнительные возможности — в переноске предусмотрен отдельный карман для ножовки, а также зацеп для рулетки.
- Удобная транспортировка — на ручке имеется мягкая накладка, регулируемый ремень снабжен широкой накладкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - стоимость товара 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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