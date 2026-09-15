Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271)
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Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271)
Сумка Gross Meister 90271, 400 х 170 х 300 мм, 31 карман, с отсеком для ноутбука и наплечным ремнем, удобна для переноски и хранения ручных инструментов. Подойдет мастерам по ремонту техники, слесарям, электрикам. Сумку можно брать в офис — в ней помещается ноутбук диагональю до 15 дюймов и бумаги формата А4. В сумке 31 карман и удобные фиксирующие резинки, поэтому каждый инструмент в ней всегда на своем месте.
Преимущества
- Универсальность — сумку можно возить в машине, а также брать с собой в путешествие, т.к. она легко крепится на ручку чемодана.
- Комфортное использование — сумку удобно носить благодаря ручкам и регулируемому наплечному ремню с расширяющей накладкой.
- Долговечность — сумка изготовлена из прочного износостойкого материала, устойчивого к истиранию.
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Сумка Gross Meister 90271, 400 х 170 х 300 мм, 31 карман, с отсеком для ноутбука и наплечным ремнем, удобна для переноски и хранения ручных инструментов. Подойдет мастерам по ремонту техники, слесарям, электрикам. Сумку можно брать в офис — в ней помещается ноутбук диагональю до 15 дюймов и бумаги формата А4. В сумке 31 карман и удобные фиксирующие резинки, поэтому каждый инструмент в ней всегда на своем месте.
Преимущества
- Универсальность — сумку можно возить в машине, а также брать с собой в путешествие, т.к. она легко крепится на ручку чемодана.
- Комфортное использование — сумку удобно носить благодаря ручкам и регулируемому наплечному ремню с расширяющей накладкой.
- Долговечность — сумка изготовлена из прочного износостойкого материала, устойчивого к истиранию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271)