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Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271)

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Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 1
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 2
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 3
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 4
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 5
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 6
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 7
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 8
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 9
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 10
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 11
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 12
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 13
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 14
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 15
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 16
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 17
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Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 19
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 20
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Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 22
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 23
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 24
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 25
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 26
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 27
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 28
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 29
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 30
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 31
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 32
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 33
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 34
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 35
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 36
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 37
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 38
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 39
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 40
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 41
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 42
Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
31
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 1
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 2
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 3
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 4
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  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 6
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 7
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 8
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 9
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 10
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 11
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 12
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 13
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 14
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 15
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 16
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 17
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 18
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 19
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 20
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 21
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 22
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 23
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 24
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 25
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 26
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 27
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 28
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 29
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 30
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 31
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 32
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 33
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 34
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 35
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 36
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 37
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 38
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 39
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 40
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 41
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 42
  • Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271)
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
31
Габаритные размеры), см
30х17х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х17
Вес, кг.
1.65

Описание товара Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271)

Сумка Gross Meister 90271, 400 х 170 х 300 мм, 31 карман, с отсеком для ноутбука и наплечным ремнем, удобна для переноски и хранения ручных инструментов. Подойдет мастерам по ремонту техники, слесарям, электрикам. Сумку можно брать в офис — в ней помещается ноутбук диагональю до 15 дюймов и бумаги формата А4. В сумке 31 карман и удобные фиксирующие резинки, поэтому каждый инструмент в ней всегда на своем месте.

Преимущества

  • Универсальность — сумку можно возить в машине, а также брать с собой в путешествие, т.к. она легко крепится на ручку чемодана.
  • Комфортное использование — сумку удобно носить благодаря ручкам и регулируемому наплечному ремню с расширяющей накладкой.
  • Долговечность — сумка изготовлена из прочного износостойкого материала, устойчивого к истиранию.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
31
Габаритные размеры), см
30х17х40
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Gross Meister 90271, 400 х 170 х 300 мм, 31 карман, с отсеком для ноутбука и наплечным ремнем, удобна для переноски и хранения ручных инструментов. Подойдет мастерам по ремонту техники, слесарям, электрикам. Сумку можно брать в офис — в ней помещается ноутбук диагональю до 15 дюймов и бумаги формата А4. В сумке 31 карман и удобные фиксирующие резинки, поэтому каждый инструмент в ней всегда на своем месте.

Преимущества

  • Универсальность — сумку можно возить в машине, а также брать с собой в путешествие, т.к. она легко крепится на ручку чемодана.
  • Комфортное использование — сумку удобно носить благодаря ручкам и регулируемому наплечному ремню с расширяющей накладкой.
  • Долговечность — сумка изготовлена из прочного износостойкого материала, устойчивого к истиранию.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Meister, 31 карман, отсек для ноутбука, наплечный ремень,400х170х300мм Gross (90271) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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