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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм

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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 1
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 2
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 3
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 4
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 5
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 6
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 7
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), плечевой ремень (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
23
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 1
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 2
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 3
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 4
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 5
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 6
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 7
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм
3 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), плечевой ремень (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
23
Габаритные размеры), см
29.0x31.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
40х40х12
Вес, кг.
1.12

Описание товара Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм

Плотный поясной модуль для ремонтных работ, оптимизированный под быстрое извлечение пассатижей, кусачек и ключей.



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Отзывы о товаре Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), плечевой ремень (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
23
Габаритные размеры), см
29.0x31.0
Страна производитель
Тайвань
Описание
Плотный поясной модуль для ремонтных работ, оптимизированный под быстрое извлечение пассатижей, кусачек и ключей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-23 38766, 290 ? 310 мм - стоимость товара 3780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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