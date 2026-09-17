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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм

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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 1
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 2
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 3
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 4
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 5
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
15
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 1
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 2
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 3
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 4
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 5
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
15
Габаритные размеры), см
35.0x32.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
51х42х18
Вес, кг.
1

Описание товара Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм

Максимально глубокий и широкий строительный карман со специальной фиксацией для тяжелого ручного оборудования.



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Отзывы о товаре Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
15
Габаритные размеры), см
35.0x32.0
Страна производитель
Тайвань
Описание
Максимально глубокий и широкий строительный карман со специальной фиксацией для тяжелого ручного оборудования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-15 38771, 350 ? 320 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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