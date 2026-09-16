Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
32
Высота, см
16
Длина, м
42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
В наличии
Код товара: 722395
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
32
Высота, см
16
Длина, м
42
Габаритные размеры), см
42x16x32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х16
Вес, кг.
2.66
Описание товара Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16)
Ударопрочный пластиковый ящик KRAFTOOL Panzer степень защиты IP55, 16" 38251-16 удобен для транспортировки ручного и электроинструмента. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. В комплекте пенопропласт, для создания формы под хранимый предмет.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
32
Высота, см
16
Длина, м
42
Габаритные размеры), см
42x16x32
Страна производитель
Китай
Ударопрочный пластиковый ящик KRAFTOOL Panzer степень защиты IP55, 16" 38251-16 удобен для транспортировки ручного и электроинструмента. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. В комплекте пенопропласт, для создания формы под хранимый предмет.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - стоимость товара 3610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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