Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежный и функциональный ящик для инструментов, идеально подходящий для мастеров и любителей. С весом 3,25 кг, она сочетает в себе прочность и легкость благодаря использованию высококачественных материалов, таких как металл и пластик. Ящик имеет пять отделений, что позволяет удобно организовать и хранить различные инструменты и аксессуары. Каждое отделение обеспечивает легкий доступ и продуманное распределение пространства, что способствует повышению эффективности работы. Бренд ЗУБР славится долговечностью и качеством своих изделий, поэтому данная система хранения станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Независимо от того, в каких условиях приходится работать, ящик ЗУБР обеспечит надежную защиту и удобную транспортировку ваших инструментов.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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