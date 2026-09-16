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Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал

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Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
27
Высота, см
24
Длина, м
53
  • Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал - фото 1
  • Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал - фото 2
  • Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал
3 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
27
Высота, см
24
Длина, м
53
Габаритные размеры), см
530x270x240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х24
Вес, кг.
3.28

Описание товара Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал

Металлический ящик для инструмента Зубр СПЕЦ-21 Профессионал 38155-21_z01 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Имеет усиленную конструкцию и съемную внутреннюю полку. Легко вмещает в себя все необходимые инструменты и аксессуары. На верхней крышке есть специальный желоб для удобного пиления заготовок. Ящик прочно закрывается с помощью металлических защелок. Для дополнительной надежности можно закрыть его на навесной замок, для которого предусмотрена петля. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой. Размер 21".



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
27
Высота, см
24
Длина, м
53
Габаритные размеры), см
530x270x240
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический ящик для инструмента Зубр СПЕЦ-21 Профессионал 38155-21_z01 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Имеет усиленную конструкцию и съемную внутреннюю полку. Легко вмещает в себя все необходимые инструменты и аксессуары. На верхней крышке есть специальный желоб для удобного пиления заготовок. Ящик прочно закрывается с помощью металлических защелок. Для дополнительной надежности можно закрыть его на навесной замок, для которого предусмотрена петля. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой. Размер 21".


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал – стоимость товара 3950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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