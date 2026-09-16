Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
33
Длина, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722653
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
33
Длина, м
5
Габаритные размеры), см
43x33x5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х5
Вес, кг.
1.7
Описание товара Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ
Органайзер для оснастки DeWALT DT70804-QZ - это компактный и прочный органайзер для хранения и транспортировки оснастки, мелких деталей и аксессуаров. Разработанный для удобного использования, он идеально подходит для профессионалов и любителей, которые ценят порядок и надёжность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
33
Длина, м
5
Габаритные размеры), см
43x33x5
Страна производитель
Китай
Органайзер для оснастки DeWALT DT70804-QZ - это компактный и прочный органайзер для хранения и транспортировки оснастки, мелких деталей и аксессуаров. Разработанный для удобного использования, он идеально подходит для профессионалов и любителей, которые ценят порядок и надёжность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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