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Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ

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Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ - фото 1
Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
33
Длина, м
5
  • Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ - фото 1
  • Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722653
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
33
Длина, м
5
Габаритные размеры), см
43x33x5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ

Органайзер для оснастки DeWALT DT70804-QZ - это компактный и прочный органайзер для хранения и транспортировки оснастки, мелких деталей и аксессуаров. Разработанный для удобного использования, он идеально подходит для профессионалов и любителей, которые ценят порядок и надёжность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
33
Длина, м
5
Габаритные размеры), см
43x33x5
Страна производитель
Китай
Описание
Органайзер для оснастки DeWALT DT70804-QZ - это компактный и прочный органайзер для хранения и транспортировки оснастки, мелких деталей и аксессуаров. Разработанный для удобного использования, он идеально подходит для профессионалов и любителей, которые ценят порядок и надёжность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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