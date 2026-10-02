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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23

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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
  • Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23
4 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х22х21
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой высококачественный ящик для инструментов, предназначенный для удобного и надежного размещения ваших инструментов и аксессуаров. Этот ящик сочетает в себе прочность и функциональность благодаря использованию в конструкции металла и пластика. Вес ящика составляет 4,1 кг, что обеспечивает оптимальное сочетание устойчивости и мобильности. Он достаточно легкий, чтобы его могли переносить без значительных усилий, но при этом достаточно прочен, чтобы выдерживать повседневное использование в различных условиях. Ящик оборудован пятью отделениями, которые позволяют организовать внутреннее пространство таким образом, чтобы хранение было максимально удобным и эффективным. Разделение на отделения обеспечивает легкий доступ к инструментам и аксессуарам, предотвращая беспорядок и сокращая время на поиск нужных предметов. Бренд ЗУБР славится своим вниманием к качеству и долговечности своей продукции, и данный ящик для инструментов не является исключением. Использование в конструкции прочных материалов гарантирует долгий срок службы изделия, а современный дизайн добавляет эстетичности и практичности в любой рабочий процесс. Эта система хранения идеально подходит как для профессиональных мастеров, так и для домашних пользователей, которым важны качество и надежность.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой высококачественный ящик для инструментов, предназначенный для удобного и надежного размещения ваших инструментов и аксессуаров. Этот ящик сочетает в себе прочность и функциональность благодаря использованию в конструкции металла и пластика. Вес ящика составляет 4,1 кг, что обеспечивает оптимальное сочетание устойчивости и мобильности. Он достаточно легкий, чтобы его могли переносить без значительных усилий, но при этом достаточно прочен, чтобы выдерживать повседневное использование в различных условиях. Ящик оборудован пятью отделениями, которые позволяют организовать внутреннее пространство таким образом, чтобы хранение было максимально удобным и эффективным. Разделение на отделения обеспечивает легкий доступ к инструментам и аксессуарам, предотвращая беспорядок и сокращая время на поиск нужных предметов. Бренд ЗУБР славится своим вниманием к качеству и долговечности своей продукции, и данный ящик для инструментов не является исключением. Использование в конструкции прочных материалов гарантирует долгий срок службы изделия, а современный дизайн добавляет эстетичности и практичности в любой рабочий процесс. Эта система хранения идеально подходит как для профессиональных мастеров, так и для домашних пользователей, которым важны качество и надежность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-23 - стоимость товара 4410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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