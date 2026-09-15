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Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277)

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Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 1
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 2
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 3
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 4
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 5
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 6
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 7
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 8
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 9
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 10
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 11
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 12
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 13
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 14
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 15
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 16
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 17
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 18
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 19
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 20
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 21
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 22
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 23
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 24
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 25
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 26
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 27
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 28
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 29
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 30
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 31
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 32
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 33
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
18
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 1
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 2
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 3
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 4
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 5
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 6
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 7
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 8
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 9
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 10
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 11
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 12
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 13
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 14
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 15
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 16
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 17
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 18
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 19
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 20
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 21
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 22
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 23
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 24
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 25
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 26
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 27
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 28
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 29
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 30
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 31
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 32
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 33
  • Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277)
5 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
25
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
46х24х34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х24
Вес, кг.
4.7

Описание товара Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277)

Сумка Gross 90277 размером 460 х 240 х 340 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, имеет 18 карманов и вместительное основное отделение, в которые можно сложить необходимый ручной и электроинструмент. Сумка пригодится дома, в гараже и в поездке.

Преимущества

  • Износостойкость — прочный полиэстер 600 D и 1680 D не рвется и не протирается со временем.
  • Надежность — каркасная конструкция выдерживает значительный вес.
  • Функциональность — во внешних карманах можно разместить предметы, которые должны быть под рукой.
  • Мобильность — сумку с инструментами легко перемещать при помощи колес и телескопической рукоятки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
25
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
46х24х34
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Gross 90277 размером 460 х 240 х 340 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, имеет 18 карманов и вместительное основное отделение, в которые можно сложить необходимый ручной и электроинструмент. Сумка пригодится дома, в гараже и в поездке.

Преимущества

  • Износостойкость — прочный полиэстер 600 D и 1680 D не рвется и не протирается со временем.
  • Надежность — каркасная конструкция выдерживает значительный вес.
  • Функциональность — во внешних карманах можно разместить предметы, которые должны быть под рукой.
  • Мобильность — сумку с инструментами легко перемещать при помощи колес и телескопической рукоятки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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