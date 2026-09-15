Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 692859
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
25
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
46х24х34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х24
Вес, кг.
4.7
Описание товара Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277)
Сумка Gross 90277 размером 460 х 240 х 340 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, имеет 18 карманов и вместительное основное отделение, в которые можно сложить необходимый ручной и электроинструмент. Сумка пригодится дома, в гараже и в поездке.
Преимущества
- Износостойкость — прочный полиэстер 600 D и 1680 D не рвется и не протирается со временем.
- Надежность — каркасная конструкция выдерживает значительный вес.
- Функциональность — во внешних карманах можно разместить предметы, которые должны быть под рукой.
- Мобильность — сумку с инструментами легко перемещать при помощи колес и телескопической рукоятки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
25
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
46х24х34
Страна производитель
Китай
Сумка Gross 90277 размером 460 х 240 х 340 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, имеет 18 карманов и вместительное основное отделение, в которые можно сложить необходимый ручной и электроинструмент. Сумка пригодится дома, в гараже и в поездке.
Преимущества
- Износостойкость — прочный полиэстер 600 D и 1680 D не рвется и не протирается со временем.
- Надежность — каркасная конструкция выдерживает значительный вес.
- Функциональность — во внешних карманах можно разместить предметы, которые должны быть под рукой.
- Мобильность — сумку с инструментами легко перемещать при помощи колес и телескопической рукоятки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90277) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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