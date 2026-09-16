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Ящик для инструментов DeWalt DWST83347-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструментов DeWalt DWST83347-1

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Ящик для инструментов DeWalt DWST83347-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
51.2
Высота, см
43.5
Длина, м
49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722673
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
51.2
Высота, см
43.5
Длина, м
49
Габаритные размеры), см
51.2х43.5х63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х51х43
Вес, кг.
5.03

Описание товара Ящик для инструментов DeWalt DWST83347-1

Ящик для хранения инструментов TSTAK DWST83347-1 DeWalt изготовлен из прочного пластика, способен выдержать вес до 30кг. Укомплектован сменным лотком, который отлично подойдет для хранения мелких и часто используемых инструментов. Ящик оснащен длинной металлопластиковой ручкой для удобного перемещения установленных нескольких модулей системы TSTAK. Передвижные колеса упрощают перевозку полностью наполненного ящика в необходимое место. Большой объем ящика 55л позволяет хранить в нем громоздкие инструменты и вещи. Передние металлические застежки надежно закрепляют крышку, повышают прочность ящика. Все модульные системы DeWalt Серии TSTAK 2.0 и TSTAK 1.0 могут устанавливаться один на другой, а боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов DeWalt DWST83347-1




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
51.2
Высота, см
43.5
Длина, м
49
Габаритные размеры), см
51.2х43.5х63.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для хранения инструментов TSTAK DWST83347-1 DeWalt изготовлен из прочного пластика, способен выдержать вес до 30кг. Укомплектован сменным лотком, который отлично подойдет для хранения мелких и часто используемых инструментов. Ящик оснащен длинной металлопластиковой ручкой для удобного перемещения установленных нескольких модулей системы TSTAK. Передвижные колеса упрощают перевозку полностью наполненного ящика в необходимое место. Большой объем ящика 55л позволяет хранить в нем громоздкие инструменты и вещи. Передние металлические застежки надежно закрепляют крышку, повышают прочность ящика. Все модульные системы DeWalt Серии TSTAK 2.0 и TSTAK 1.0 могут устанавливаться один на другой, а боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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