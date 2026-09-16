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Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339

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Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339 - фото 1
Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл, пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
38.5
Высота, см
72.7
Длина, м
53.4
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339 - фото 1
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339 - фото 2
  • Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722670
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл, пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
38.5
Высота, см
72.7
Длина, м
53.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х53х39
Вес, кг.
11.57

Описание товара Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339

Портативная, многоуровневая рабочая станция для ручных инструментов,креплений и аксессуаров. Имеет колеса для легкого маневрирования и комфорта. Колеса Heavy Duty. Шариковые подшипники. Телескопическая, усиленная металлическая ручка. Защелка для быстрого открывания Easy Open Single Pull-Up.



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Отзывы о товаре Ящик для инструментов DeWalt DWST1-72339




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл, пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
38.5
Высота, см
72.7
Длина, м
53.4
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная, многоуровневая рабочая станция для ручных инструментов,креплений и аксессуаров. Имеет колеса для легкого маневрирования и комфорта. Колеса Heavy Duty. Шариковые подшипники. Телескопическая, усиленная металлическая ручка. Защелка для быстрого открывания Easy Open Single Pull-Up.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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